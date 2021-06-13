Контент, заливка текста в комментарии на сайте

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Завершен3 заявки1055 просмотров

Здравствуйте нужно залить текст к комментарии на сайте. Сайт на джумле. Комментарии нужно заливать с учетом цитат, ответов и тд это все в исходном файле есть, всего 16 файлов примерно по 5000 симв

Joomla
4 года назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 дней назад

Выбранный исполнитель

perizat-a
Перизат 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад
$17
1 день
Escrow
Задача выполнена максимально быстро, все вопросы только по делу, в самом широком смысле специалист, объем был далеко не маленький, времени было ограничено, задача выполнена раньше срока. 100% буду сотрудничать дальше. Спасибо большое!
Хороший заказчик. Рекомендую!

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perizat-a
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