Кроссбраузерность

Прекрасный заказчик! Человек знает чего хочет, четко и грамотно излагает свои мысли, пожелания и требования. По ходу работы выдвигает грамотную, конструктивную критику. С оплатой не задерживал, все точно как и договоривались. Работать с ним одно удовольствие. Буду рад снова с ним работать.