Требуется верстка сайта

HTML-версткаЗавершен25 заявок294 просмотра
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Требуется простая верстка, файлы прикрепил в приложении, исполнителю расскажу подробности

Верстка сайта
11 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо за выполненную работу! 10 баллов!
Все ок. Рекомендую!
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