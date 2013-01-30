Верстка театрального зала

HTML-версткаЗакрыт4 заявки200 просмотров
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Срочно нужно сверстать макет театрального зала.

В приложении - сам макет (PSD), два файла (файлы показывают одно и то же, но по разному. воспользуйтесь тем, что для вас окажется удобнее) откуда нужно будет взять номера мест (мест много), и пример двух других уже сверстанных залов.

Особое внимание нужно обратить на идентификаторы мест. В примерах все должно быть понятно. Никакой самодеятельности!!! Ожидаю аккуратность и выполнение в обещанный срок

В преждложениях сразу прошу называть желаемую оплату и срок выполнения. "За два часа сделаю" говорить не нужно. Я знаю, что не сделаете. Но тем не менее нужно вчера :)

P.S. в арзивах могу быть мэковские файлы. ну пугайтесь, просто архив создавался под мэком.

11 лет назад
krutya
Роман 
38 летГермания
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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