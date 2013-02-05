Поправить верстку шаблона DLE 9.7

Нужен верстальщик для сборки готового дизайна (имеются psd-файлы). Всего 4 страницы. Немного поколдовать в jquery придётся. Так же требуется грамотный, читаемый код (кривой код я и сам могу написать). Ну и чтобы это всё работало во всех ...