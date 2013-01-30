Верстальщик на 3 проекта

HTML-версткаЗакрыт11 заявок232 просмотра
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Ищется аккуратный и ответственный исполнитель, способный обозначить адекватные сроки и выдержать их.

Нужна кроссбраузерная верстка для 3-х магазинов (идентичным по структуре и с одинаковым количеством страниц, разумеется)

В макете, превью которого прилагаются, главная уже сверстана, остались внутренние.

Оплата только ЯД

11 лет назад
dav-comp
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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