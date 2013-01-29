Верстка шаблона под Joomla

Добрый день! Нужно сверстать шаблон и готового psd макета под Joomla 2.5.

ТЗ и JPG макет в приложение.

В макете есть 4 страницы из нух верстать надо будет только 2.5.

- главная

- стандартная внутренняя (аналог главной, но без всех модулей и т.п. в центральном блоке)

- вертка обыкновенной таблицы (Картинка | текст).

- фотогалерея.

Стоимость проекта 1500р, срок 2-3 дня.

Пишем только в проект.