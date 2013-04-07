Дополнительный раздел на сайт

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$300
HTML-версткаЗавершен6 заявок199 просмотров
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Нужно сверстать респонсив под 1440+ и 960px. Размеры меньше не берем.

Срок 5 февраля +- 2 дня на баги.

11 лет назад
pekanov
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
fdtc
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$300
5 дней
Кирилл, извини, что все тяну с закрытием этого проекта ;) Так как по этому проекту остались незначительные правки, я его закрою и честно-честно пришлю фин. таск по его верстке в ближайшие дни. Нечего добавить к тому, что уже написал в других отзывах. Все качественно и главное - в срок. Продолжаем работать.