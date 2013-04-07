Дополнительный раздел на сайт

Необходимо сверстать дизайн одностраничного сайта. Жду предложений по цене и срокам. Готов ответить на ваши вопросы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать респонсив под 1440+ и 960px. Размеры меньше не берем.
Срок 5 февраля +- 2 дня на баги.
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