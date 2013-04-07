Дополнительный раздел на сайт

Кирилл, извини, что все тяну с закрытием этого проекта ;) Так как по этому проекту остались незначительные правки, я его закрою и честно-честно пришлю фин. таск по его верстке в ближайшие дни. Нечего добавить к тому, что уже написал в других отзывах. Все качественно и главное - в срок. Продолжаем работать.