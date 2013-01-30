Верстка под CMS SIMPLA

$250
HTML-версткаЗавершен1 заявка114 просмотров
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Нужно сверстать готовый макет под нужный движок.

11 лет назад
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ILSITSolution
Андрей 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
65 отзывов(-2)
11 лет назад
$100
5 дней
Не первый раз работаем вместе, Андрей выполняет все на высшем уровне и в срок. Профессионал своего дела. Продолжаю обращаться только к нему и другим рекомендую.
Благодарен Василию за сотрудничество. Хороший человек, с прекрасным подходом к работе! Все нюансы быстро были решены благодаря своевременному ответу на возникшие в ходе работы вопросы. Продолжаем сотрудничество.
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