Верстка лендинга по шаблонам

HTML-версткаЗавершен7 заявок169 просмотров
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Нужен верстальщик, который готов верстать по готовым шаблонам.

Задача:

есть текст, включающий в себя описания, заголовки, маркированные списки и т.д.

есть набор шаблонов для верстки

Нужно:

прочитать текст

проникнуться темой

аккуратно и привлекательно сверстать текст с использованием пакета шаблонной графики (я даю этот пакет)

вставить логотип

добавить фото продукта

добавить несколько фото по теме в текст на лендинг (для этого требуется прочитать весь текст и подойти к его оформлению дизайнерски)

Прошу указывать цены на верстку подобой 1 страницы, размер которой 2-4 прокрутки экрана (простите за неконкретное сравнение). Пример будет дан подходящему кандидату.

11 лет назад
misterby
Денис 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
gryyny
Андрей 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Андрей быстро влился в работу и отличился четким пониманием поставленного тз. Работа выполнена качественно, в срок. Правки внесятся до полного удовлетворения заказчиком. Благодарен!
Хороший заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!
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