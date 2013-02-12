Верстка лендинга по шаблонам

Кратко о задаче - сайт каталог, дизайн будет предоставлен. Интересуют сроки и ваша ответственность. Рассматриваются кандидатуры только из Тольятти. В случае, успешного выполнения работы по сайту, наши отношения будут иметь приятные перспективы на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик, который готов верстать по готовым шаблонам.
Задача:
есть текст, включающий в себя описания, заголовки, маркированные списки и т.д.
есть набор шаблонов для верстки
Нужно:
прочитать текст
проникнуться темой
аккуратно и привлекательно сверстать текст с использованием пакета шаблонной графики (я даю этот пакет)
вставить логотип
добавить фото продукта
добавить несколько фото по теме в текст на лендинг (для этого требуется прочитать весь текст и подойти к его оформлению дизайнерски)
Прошу указывать цены на верстку подобой 1 страницы, размер которой 2-4 прокрутки экрана (простите за неконкретное сравнение). Пример будет дан подходящему кандидату.
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