Верстка новостной ленты пользователей соцсети

HTML-версткаЗакрыт3 заявки107 просмотров
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Нужна верстка для рассылки по email обновлений в новостной ленте пользователя.

Требования к верстке:

1. Табличная(!).

2. Инлайн-стили.

3. Должна нормально выглядеть в таких почтах:

gmail.com, yandex.ru, mail.ru, rambler.ru, yahoo.com.

4. Должна нормально выглядеть в Microsoft Office Outlook таких версий:

Outlook 2002 (Outlook 10 или Outlook XP)

Office Outlook 2003

Office Outlook 2007

Office Outlook 2010

5. Браузеры: Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE(начиная с 7-й версии).

11 лет назад
Alynx
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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