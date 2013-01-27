Создать шаблон для битрикс - аналог твитера

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки143 просмотра
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требуется минимализмн, отсутсвие тормозов и лишних css и прочего кода

11 лет назад
lookseat
Денис 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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