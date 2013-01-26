Помочь с Yandex-картами

$50
HTML-версткаЗакрыт6 заявок161 просмотр
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Сюда http://argosmebel.ru/kontakts.html нужно добавить новую карту. Если воспользоваться конструкторов карт на Яндексе и вставить код, то страница перестает работать. Сделано там все по другому как то, через вебмастер.

Жду предложений.

11 лет назад
qtj
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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