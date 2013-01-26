Сайт на битрикс из psd

Верстка сайта под битрикс.

Все исходники дизайна находятся по адресу

http://narod.ru/disk/65264507001.379fda9360b527deb0e87f36984fb0a8/12132_11.rar.html

основные страницы:

1)главная (структура: главное меню(сотрудничество, новости, акции, статьи , контакты ), картинка карты, доп.меню(дома,усадьбы,и т.п.)).

2)страница с картой на которую попадаем по клику на картинку карты на главной.

3)страницы с картой "дома", "участки в поселках", "усадьбы"

на странице с картой всплывающие окна обратная связь и карточка объекта(всплывает при клике по маркеру на карте).

новости

статьи

страница 1 статьи

страница 1 новости(такая же как и страница статьи)

страница контакты.

Упор делать на папку "последние корректировки",

каких страниц не хватает - в папке "исходники дизайна".

новости и статьи уже прикреплены к стандартному функционалу битрикса.

сделать сдвиг фоновой картинки по размеру разрешения экрана, чтобы центральная часть оставалась одинаковой

независимо от размера экрана. размер фоновой картинки 1920px по ширине.

карта на главной при наведении должна красиво затемняться.

задавайте вопросы, если что непонятно.

Оцените, сможете ли сделать все за сегодня вечер/ночь?и что по деньгам ожидаете.

Проект считается сдан когда будет размещен по адресу rodzem.3dmisto.com(заказчик обязуется дать все необходимые доступы).

срок выполнения до 12.00

исполнитель обязуется периодически показывать текущее состояние дел.