Шаблон для PunBB 1.4

$100
HTML-версткаЗавершен2 заявки131 просмотр
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Нужно создать тему для PunBB 1.4 Создание темы это редактирование css файла.

Требуется знание CSS и умение работать с цветом, подбирать цветовую гамму.

Подробности будут указаны дополнительно в ТЗ.

11 лет назад
Meetro
43 годаЧехия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
serg-sk
Сергей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Ok
Хороший заказчик.
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