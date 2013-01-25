Сделать верстку макета

HTML-версткаЗакрыт31 заявка290 просмотров
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Нужно сделать верстку, качественно по всем стандартам, дивно, валидно, кросбраузерно. Дизайн не сложный, необходимо решить вопрос с нестандартными шрифтами чтобы корректно работали в браузерах. Обязательно наличие работ по верстке и опыт. Срок 3 дня.

Реально за сколько можно сделать не спеша и без ошибок и переделок? ваши предложения. Специалисты по верстке.

сколько будет стоить работа?

11 лет назад
mitrakov
46 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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