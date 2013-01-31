Верстка psd -> html

Спасибо, Сергей! Очень понравилось с вами работать. Сергей как заказчик дает возможность спокойно работать, постоянно не спрашивая что готово, это важно. Адекватный, приятный в общении человек. Быстрая оплата. Можно и нужно работать. Обращайтесь!