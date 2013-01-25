Joomla 2.5 - правка стилей в компоненте

$65
HTML-версткаЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Имеется компонент с картой стран и картой областей России, выполнен на Java + HTML

http://ideal-decor.ru/index.php/ru/?option=com_contactkarta

Нужно выполнить следующие исправления:

1. Сделать отображение названий стран и областей перед картой (сейчас отображаются за картой)

2. Разделить карты страны и России (на 2 страницы), чтобы можно было нажать кнопку «Назад» в браузере

3. На карте стран – сделать неактивными все страны кроме действующих 8 стран

4. Карту России сделать по центру в браузере

5. Исправить проблему из-за которой карта России не отображается в Internet Explorer

6. Внешний вид всплывающих названий стран и областей сделать в едином стиле

7. Поправить цветовые стили карт: активные страны должны быть светло-коричневого цвета #A15848, а при наведении мыши – коричневыми #693F39, а на карте с областями только при наведении мыши и после щелчка выделялись коричневым #693F39

8. Карту мира сделать такого же цвета как и с областями.

9. При щелчке на область на карте России сделать так, чтобы область оставалась такого же цвета как и при наведении мыши

10. Исправить выделение Московской и Ленинградской областей

11. В фильтре сделать так, чтобы при выборе «России» открывалась карта России, а при выборе области – на карте выделялась область

Правки в шаблоне:

1. Исправить ошибку во фреймворке Gantry – не работают вкладки в настройках шаблона

Joomla
11 лет назад
Mixal85
Михаил 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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