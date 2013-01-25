Joomla 2.5 - правка стилей в компоненте

Доработка сайта на MODx Работы над формами сайта, правки по вёрстке, лайтбоксы. Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю. Срок: сегодня Бюджет: 3000р Оплата строго по факту исполнения. Приступить сейчас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется компонент с картой стран и картой областей России, выполнен на Java + HTML
http://ideal-decor.ru/index.php/ru/?option=com_contactkarta
Нужно выполнить следующие исправления:
1. Сделать отображение названий стран и областей перед картой (сейчас отображаются за картой)
2. Разделить карты страны и России (на 2 страницы), чтобы можно было нажать кнопку «Назад» в браузере
3. На карте стран – сделать неактивными все страны кроме действующих 8 стран
4. Карту России сделать по центру в браузере
5. Исправить проблему из-за которой карта России не отображается в Internet Explorer
6. Внешний вид всплывающих названий стран и областей сделать в едином стиле
7. Поправить цветовые стили карт: активные страны должны быть светло-коричневого цвета #A15848, а при наведении мыши – коричневыми #693F39, а на карте с областями только при наведении мыши и после щелчка выделялись коричневым #693F39
8. Карту мира сделать такого же цвета как и с областями.
9. При щелчке на область на карте России сделать так, чтобы область оставалась такого же цвета как и при наведении мыши
10. Исправить выделение Московской и Ленинградской областей
11. В фильтре сделать так, чтобы при выборе «России» открывалась карта России, а при выборе области – на карте выделялась область
Правки в шаблоне:
1. Исправить ошибку во фреймворке Gantry – не работают вкладки в настройках шаблона
- Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо качественная див верстка дизайна (psd) Дизайн главной во вложении. Всего 3 страницы. Прошу указать стоимость: верстка главной + внутренних Прошу отвечать только квалифицированных верстальщиков.HTML-верстка28 заявокЗакрыт11 лет назад
Переделать шаблон от joomla 3 в joomla 2.5 Просто переделать шаблон от 3 в 2.5HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется перенос всех текстов,изображений, мета данных старого сайта в новую CMS с пропиской существующих ЧПУ и редиректов на новые URL. Страниц порядка 200-250 Пишите стоимость переноса 1 страницы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
К сожалению, так получилось что хороший программист, с которым мы работали более года исчез из виду. Поэтому мы ищем нового, адекватного человека на фрилансе. У нас два магазина stratonavt.com и yondo.ru Необходимо обслуживание. На данном этапе для ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
1. Нужно поправить верстку личного кабинета, т.к. в IE 9 не отображается адресная книга. Что должно отображаться (пример) - http://joxi.ru/6adYYS5q Что показывает IE 9 - http://joxi.ru/TlRxIM2d . 2. Нужно поправить расположение окна адресной книги, т.к. в IE9 окно ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо адаптировать сайт под браузер IE. сайт на joomla.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать макет для сайта на Wordpress. Исходные данные: PSD файл нужно получить рабочий шаблон. В шаблоне нужно будет реализовать несколько функций. + будет отдельный раздел "рецепты" на него нужно поставить модуль рецептов и настроить все. Верстка нужна качественная ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется верстка сайта на базе PSD макетов. Во вложении PNG, которые дадут представление о страницах. Всего 6 страниц. От исполнителей очень хотелось бы увидеть ссылки на 2–3 работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад