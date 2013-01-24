Верстка под IE 9

1. Нужно поправить верстку личного кабинета, т.к. в IE 9 не отображается адресная книга.

Что должно отображаться (пример) - http://joxi.ru/6adYYS5q

Что показывает IE 9 - http://joxi.ru/TlRxIM2d .

2. Нужно поправить расположение окна адресной книги, т.к. в IE9 окно появляется не" относительно" по центру, а "абсолютно" в одном месте и получается что можно открыть часть окна http://joxi.ru/7mRq5K9i , в которой нету кнопки закрыть и выйти с этой страницы никак (кроме перезагрузки страницы).

Данные аккаунта, под которым можно зайти в личный кабинет и самому узреть проблему - буду высылать в личку.

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