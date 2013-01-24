Дизайн сайта + верстка, шаблон для Wordpress

HTML-версткаЗакрыт7 заявок144 просмотра
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Добрый вечер.

Нужен дизайн - шаблон для Wordpress. Чего хотим - смотрите в приложении.

Также будет хорошо, если вы знакомы с WordPress - помочь настроить или написать некоторые модули.

Просьба писать цены, срок.

WordPressДизайн сайта
11 лет назад
_skydev
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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