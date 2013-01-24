Вёрстка сайта

Нам нужен верстальщик для следующей работы:

Есть домен mmaall.ru

это интернет-магазин.натягивать его нужно будет на цмс-ку arw shop,созданную специально для интернет-магазинов.

у нас есть дизайн - псдшные файлы, которые я уже прикрепила.

когда выбираем какой-то раздел, то выглядеть он должен так,как на ссылке другого сайта, по 4 штучки:http://www.mmamarket.ru/catalog/shirts

сайт работать должен точь-в-точь,как этот:www.opt.delgo.ru

Если Вы возьметесь за работу, то напишите о сроках и оплате.

Материал для вёрстки:

http://files.mail.ru/0DA9D99D0D304D5DBA3C27AAC78C22CF