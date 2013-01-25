Исправить глюки на Wordpress

HTML-версткаЗавершен7 заявок137 просмотров
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Добрый всем день.

При добавлении или удалении рубрики,на главной странице перестает работать слайдер и появляется маленькое окошко с текстом:No content exsist at page1! Loading 1st page instead.

Нужно исправить.

CMS Вордпресс.

Спасибо.

WordPress
11 лет назад
Barskaya
Наталия 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Виктор,абсолютно адекватный и приятный в общении человек, все исправил быстро и самое главное качественно. Мастер своего дела. Спасибо!
ТЗ понятное, оплата своевременная - все, что нужно для счастливого сотрудничества:)
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