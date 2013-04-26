Исправить несколько мелочей на сайте с Virtuemart

Нужно исправить несколько мелочей в магазине на Joomla с Virtuemart

Техническое задание

1. Изменить междустрочный интервал текста в шаблоне на карточках товаров на показатель 14 пунктов.

2. Удалить раздел "Отзывы" с карточки товара

2. Исправить небольшой баг с пропаданием изображения корзины на страницах категорий товаров. (пропадает фотография корзины на категориях со второй и выше страниц в списке страниц категорий)

3. Удалить кусок текста в автоматическом письме к клиенту после оформления заказа.

Бюджет 500 р.