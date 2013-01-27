Настройка инфоблоков на битриксе

HTML-версткаЗавершен3 заявки159 просмотров
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Есть проект совсем простенький по сравнению с прошлым. Там развернут битрикс уже на площадке, все сверстано, верстку перенесут тоже. Сможешь сделать его? Надо все инфоблоки только настроить. Крайне простой проект.

Прикрепляю подробное описание задачи

11 лет назад
tvoru
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
jMaksim
Максим 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$60
3 дня
Работа была выполнена оперативно. Очень приятно работать с данным человеком, буду продолжать сотрудничество. Рекомендую.
Была предоставлена хорошая работа и хорошая оплата. Человек общительный и при необходимости идет навстречу. Было очень приятно сотрудничать, надеюсь на новые заказы в будущем.
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