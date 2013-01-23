Доработки на сайте

$70
HTML-версткаЗакрыт1 заявка189 просмотров
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ТЗ на доработки прилагаю.

Движок самописный.

Бюджет 70 у.е.

Сроки 3 дня

При хорошем результате готов буду рассмотреть вариант сотрудничества на постоянно основе. На потоке много проектов.

11 лет назад
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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