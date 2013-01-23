Доработки на сайте

Необходимо поправить стили, возможно верстку в modX Работы немного. Оплата по факту выполнения по вебмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ на доработки прилагаю.
Движок самописный.
Бюджет 70 у.е.
Сроки 3 дня
При хорошем результате готов буду рассмотреть вариант сотрудничества на постоянно основе. На потоке много проектов.
- Похожие заказы
- HTML-верстка2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Требуется верстка их PSD и установка MODx. Валидность и кроссбраузерность в любом случае. Также есть корзина и форма заказа, каталог товаров по категориям. Посмотреть как выглядит можно тут: http://clip2net.com/s/2Kj1d без опыта вообще не писать, цену ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $25
Частенько в связи с загруженостью, не успеваю и большой обьем работ некому отдавать. Если интересно, простые html макеты. Возможность быстрой заработать.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется программист с опытом работы с движками OsCommerce и Vamshop. Задание прикреплено, пишите цену и сроки.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
натянуть новый дизайн урл и макет вышлю выбранным кандидатам в проекте пишите, пожалуйста, цену за час работы оплата по фактуЗакрыт11 лет назад
Ищем исполнителя кто мог бы сверстать карточку товара и интегрировать на сайт. Дизайн уже есть. Дизайн прикладываю в приложении. CMS – Amiro Бизнес Нужно выполнить как можно быстрее.Вообще,желательно, сутки. Все элементы, включая кнопку обратного звонка ...Закрыт11 лет назад
Есть сайт http://irobot.biz.ua/ При входе на сайт сначала открывается интро в виде flash. Нужно сделать альтернативу в html5. Тоже самое и касается меню над шапкой на самом сайте. Я понимаю что точную альтернативу не возможно сделать, ...Закрыт11 лет назад
Сайт на дле 9,6. http://films-house.ru когда заходишь на фильм, нажимаешь на любого актера, выходит список фильмов,где он играл, постеры криво показывает. Вот это и нужно подправить. Также навигация по страницам сейчас стоит очень простая, нужно ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Шаблон для ВебАссиста ШопСкрипт.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется сверстать и подключить две страницы к Joombla. От Вас сроки и цена. СпасибоHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад