Верстальщик - периодические заказы

$25
HTML-версткаЗавершен24 заявки260 просмотров
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Частенько в связи с загруженостью, не успеваю и большой обьем работ некому отдавать.

Если интересно, простые html макеты. Возможность быстрой заработать.

11 лет назад
RomanDutchak
Роман 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
am27af29
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Сотрудничество с Анной произвело приятное впечатление. Будем работать дальше, сроки соблюдены, исполнителем доволен.
Отличный заказчик. Четко ставит задание. Качественное и приятное сотрудничество оставило только положительные впечатления. Быстрая оплата. Рекомендую!
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