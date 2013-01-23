Верстка магазина на MODx

HTML-версткаЗакрыт3 заявки115 просмотров
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Требуется верстка их PSD и установка MODx. Валидность и кроссбраузерность в любом случае. Также есть корзина и форма заказа, каталог товаров по категориям. Посмотреть как выглядит можно тут: http://clip2net.com/s/2Kj1d без опыта вообще не писать, цену и сроки пожалуйста

MODX
11 лет назад
siteplus
Денис 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад