Верстка магазина на MODx

Требуется верстка их PSD и установка MODx. Валидность и кроссбраузерность в любом случае. Также есть корзина и форма заказа, каталог товаров по категориям. Посмотреть как выглядит можно тут: http://clip2net.com/s/2Kj1d без опыта вообще не писать, цену и сроки пожалуйста