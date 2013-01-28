Нужна помощь по шаблону битрикс

В команду web-разработчиков требуется верстальщик. Обязанности: Seo верстка, доработка страниц. Работнику будет предоставляться детальное тз, по которому он будет проводить все необходимые работы. Требования: -Надёжность/Ответственность. -Умение сдавать работу в оговоренный срок. -Стремление к самосовершенствованию, освоению нового знания. -Валидная XHTML/CSS вёрстка, «дивная». -Кроссбраузерность. Условия сотрудничества: - ...
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нужно настроить слайдер новостей, любой стандартный, и по шаблону исправить, криво отображается, сайт www.amellie.ru
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