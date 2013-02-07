Работа на 10 мин Есть плагин чата для сайтов на Joomla 1.6. siteheart.com Нужно переделать его для сайта на Joomla 1.5, так чтобы он заработал. Это должно занять несколько минут, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $7HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $6
Нужно помочь добавить продавца в интернет магазин на Virtuemart 1 Joomla 1.5 и настроить его права. Так чтобы он мог только обрабатывать заказы из фронтэнда и не мог добавлять товары и видеть другие настройки и ...Закрыт12 лет назад
Техзадание во вложении.Закрыт12 лет назад
Необходимо посмотреть и сообщить, сможете ли вы исправить баг с оформлением заказа. На шаблон установлен плагин для оформления заказа на 1 странице. С этим шаблоном он не работает, с другими - работает. Фрилансер, устанавливавший на ...Закрыт12 лет назад
- $16
Нужно исправить несколько мелочей в магазине на Joomla с Virtuemart Техническое задание 1. Изменить междустрочный интервал текста в шаблоне на карточках товаров на показатель 14 пунктов. 2. Удалить ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Заказчик поставил четкое задание. Оплатил работу без задержек. Рекомендую!
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Пока приостановили проект