AlexYA

Алексей AlexYA

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

JLife
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Исправить несколько мелочей на сайте с Virtuemart
Joomla
Заказчик поставил четкое задание. Оплатил работу без задержек. Рекомендую!
Пока приостановили проект
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