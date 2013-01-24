Верстка на Wordpress

$100
HTML-версткаЗакрыт13 заявок181 просмотр
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Добрый день веб-лансеры, необходимо сверстать макет и натянуть на wordpress, подключить простое слайд-шоу, дизайн очень прост, ничего сложного. За подробной информацией обращайтесь по контактным данным которые указаны ниже:

skype: evgenandre

email: evgenandre2013

Работаем строго по факту, после проверки шаблона оплата, бюджет 70 у.е.

WordPress
11 лет назад
evgenandre2013
Евгений 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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