Верстка на Wordpress

Здравствуйте. Убедительная просьба читать внимательно задание! 1.) Добавить кнопку в которой будет написано: Обратная связь 2.) Добавить в блок Кнопку со входом, после нажатия в блоке появляется окно ввода логина и пароля 3.) Добавить в блок Кнопку с Регистрацией, ...
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Добрый день веб-лансеры, необходимо сверстать макет и натянуть на wordpress, подключить простое слайд-шоу, дизайн очень прост, ничего сложного. За подробной информацией обращайтесь по контактным данным которые указаны ниже:
skype: evgenandre
email: evgenandre2013
Работаем строго по факту, после проверки шаблона оплата, бюджет 70 у.е.
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