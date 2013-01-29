Внести изменения в шаблон WordPress

Есть готовый сверстанный сайт на Wordpress parketsklad точка ру.

В нем необходимо внести изменения в шаблон сайта:

- убрать или перенести несколько пунктов меню.

- убрать 4 блока, перенести 5 блоков и видоизменить 5 блоков, вставленных html-кодом в шаблон странцы.

- вставить 1 блок (можно просто html-кодом, не обязательно вставлять его как модуль).

- Вставить 1 форму на cforms. Cforms уже установлен.

- перенести в коде 1 скрипт в отдельный файл.

Я на связи в скайпе или по телефону с 9 утра до 12 ночи.

Подробнее - см. в прикрепленном к проекту ТЗ.

Ориентировочное рабочее время, которое необходимо для выполнения работы - 3,5 - 4 часа.

Но еще 1 день - на случай ожидания текстов. Или еще каких-то заминок.

Срок - 2 рабочих дня.

В случае, если при сдаче работы через 2 дня какой-то из пунктов ТЗ не будет выполнен (без согласовнаия с заказчиком), проект закрывается без оплаты.

В случае, если через 2 дня все сделано - положительный отзыв и "небольшой сладкий приз" +отзыв+ дальше много закзов по верстке (дизайн сверстать WP).