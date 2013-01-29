Внести изменения в шаблон WordPress

$250
HTML-версткаЗавершен5 заявок206 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сверстанный сайт на Wordpress parketsklad точка ру.

В нем необходимо внести изменения в шаблон сайта:

- убрать или перенести несколько пунктов меню.

- убрать 4 блока, перенести 5 блоков и видоизменить 5 блоков, вставленных html-кодом в шаблон странцы.

- вставить 1 блок (можно просто html-кодом, не обязательно вставлять его как модуль).

- Вставить 1 форму на cforms. Cforms уже установлен.

- перенести в коде 1 скрипт в отдельный файл.

Я на связи в скайпе или по телефону с 9 утра до 12 ночи.

Подробнее - см. в прикрепленном к проекту ТЗ.

Ориентировочное рабочее время, которое необходимо для выполнения работы - 3,5 - 4 часа.

Но еще 1 день - на случай ожидания текстов. Или еще каких-то заминок.

Срок - 2 рабочих дня.

В случае, если при сдаче работы через 2 дня какой-то из пунктов ТЗ не будет выполнен (без согласовнаия с заказчиком), проект закрывается без оплаты.

В случае, если через 2 дня все сделано - положительный отзыв и "небольшой сладкий приз" +отзыв+ дальше много закзов по верстке (дизайн сверстать WP).

WordPress
11 лет назад
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Lepsenko
Алексей 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Стояла задача по внесению множества мелких и крупных изменений в верстку.Задача требовала большой внимательности при реализации. Я чесно говоря думал, что все равно какие-то детали ТЗ будут не учтены, придется отправлять на доработку - ну товарищи работодатели понимают, о чем я говорю. А в случае сотрудничества с данным ТЗ - как ни странно - все было сделано четко и до мелочей. Что еще порадовало - в 3 раза быстрее срока, хотя я срок сам считал и поставил его небольшим. Несколько доработок ТС сделал бесплатно, какбе сам предложил. Отзыв я писал трезвый, т.е. просто очень довольный работой, оттого такая портянка. Вобщем спасибо ТС - обращайтесь к нему, советую!
Приятный человек, четкая постановка задачи и моментальная оплата. Всё было расписано понятно и доходчиво. + ещё сделал бонус :) Приятно было работать, думаю сработаемся в дальнейшем.
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