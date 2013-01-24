Сделать изменения на сайте

Добрый день веб-лансеры, необходимо сверстать макет и натянуть на wordpress, подключить простое слайд-шоу, дизайн очень прост, ничего сложного. За подробной информацией обращайтесь по контактным данным которые указаны ниже: skype: evgenandre email: evgenandre2013 Работаем строго по факту, после ...