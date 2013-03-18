Верстка и натяжка psd на Joomla 2.5 + виртумарт

HTML-версткаЗавершен7 заявок163 просмотра
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Есть psd дизайн интернет-магазина. Необходима верстка и натяжка на Joomla 2.5 + виртумарт.

Обязательно пишите сроки и цену.

Макет прилагаю

Joomla
11 лет назад
nixtel
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
anthurium
Ира 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$300
21 день
Спасибо за сотрудничество, основная часть работы хоть и с задержками, но выполнена успешно.
Спасибо за проект, спасибо за терпение и своевременную оплату =) Рекомендую именно этого заказчика!
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