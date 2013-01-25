Брендирование сайта

$5
HTML-версткаЗавершен3 заявки164 просмотра
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Добрый день фрилансеры! Требуется добавить на сайт фон справа и слева от контента, по типу брендирования сайта (чтобы этот фон тянулся в зависимости от разрешения монитора и как бы прилип к самому сайту).

11 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
hambat
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Хамбат моментально справился с поставленной задачей! Теперь с версткой - только к нему! :) Спасибо!
Вячеслав,отличный заказчик. Знает чего хочет, работать с такими людьми одно удовольствие. Оплату выполнил своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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