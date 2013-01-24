Дизайн-макеты: макет1: http://ybex.com/index.php?c=start&m=pic&key=wqw5s0cpcu246h43cv2mpda8roj9v1xd1m0gf38x макет2: http://ybex.com/index.php?c=start&m=pic&key=lg05svb93v5qyoc32vdfxrwql0pis96ezyscdt3t Кроссбраузерность: * Список поддерживаемых браузеров: Google Chrome, Firefox, Opera 11 (и выше), Opera Mini, Safari 4 (и выше), Explorer 7 (и выше), Mozilla 1, Яндекс.Браузер, Хром (Mail.ru) * Список браузеров, в которых должна сохраняться функциональность ...
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Необходимо адаптировать сайт под браузер IE. сайт на joomla.
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