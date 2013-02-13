Верстка страницы (html, java-script, css)

Дизайн-макеты:

макет1: http://ybex.com/index.php?c=start&m=pic&key=wqw5s0cpcu246h43cv2mpda8roj9v1xd1m0gf38x

макет2: http://ybex.com/index.php?c=start&m=pic&key=lg05svb93v5qyoc32vdfxrwql0pis96ezyscdt3t

Кроссбраузерность:

* Список поддерживаемых браузеров: Google Chrome, Firefox, Opera 11 (и выше), Opera Mini, Safari 4 (и выше), Explorer 7 (и выше), Mozilla 1, Яндекс.Браузер, Хром (Mail.ru)

* Список браузеров, в которых должна сохраняться функциональность с возможной потерей эффектов: Explorer 6, Opera 10, Chrome iOS

* Требования к разрешению экрана: минимальное: 1024x600, максимальное: 1920x1080.

Требования к коду:

* использовать xHTML 1.0 Transitional

* использовать блочную вёрстку

* никаких inline-стилей

* никаких CSS- и JS-фреймворков без согласования

Пояснения к макетам:

1. На макете2 показаны четыре всплывающих окна - появляться должны по отдельности в центре экрана вместе с полупрозрачным белым фоном).

2. Текст в блоке отзывы некликабельный.

3. Ссылки «Вход» и «Регистрация» подчеркиваются при наведении курсором.

4. При клике на ссылку «Я из другого города» и «сменить город» появляется всплывающее окно выбора города.

5. Список в блоке с картой: подгружаемые в список изображения должны масштабироваться и обрезаться таким образом, чтобы размер картинок в списке оказался 140x75px (без искажения изображения, фокус в центре картинки),

6. Список в блоке "Очень выгодные акции": подгружаемые в список изображения должны масштабироваться до ширины 140px (без искажения изображения),

7. Верстка блока с картой должна позволять нашим разработчиками реализовать функциональность:

– при наведении на метку, позиционируется в центр акция в списке,

– при клике на метку, выделяется акция в списке,

– при наведении на акцию в списке, позиционируется в центр метка на карте,

6. Списки с акциями листаются циклически 1-2-3-1-2-3.

Требования к верстке:

* пиксель в пиксель соблюдение дизайна в верстке,

* результат работы должен содержать все сопряженными файлами (html, css, imgages, js...), все должно корректно работать локально.