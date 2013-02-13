Верстка страницы (html, java-script, css)

Необходима вёрстка макета крупного портала, ориентировочно 20 стр. Пишите примерные цены, показывайте свои работы на Twitter Bootstrap, предпочтение отдам исполнителю с опытом работ именно на этом фреймворке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн-макеты:
макет1: http://ybex.com/index.php?c=start&m=pic&key=wqw5s0cpcu246h43cv2mpda8roj9v1xd1m0gf38x
макет2: http://ybex.com/index.php?c=start&m=pic&key=lg05svb93v5qyoc32vdfxrwql0pis96ezyscdt3t
Кроссбраузерность:
* Список поддерживаемых браузеров: Google Chrome, Firefox, Opera 11 (и выше), Opera Mini, Safari 4 (и выше), Explorer 7 (и выше), Mozilla 1, Яндекс.Браузер, Хром (Mail.ru)
* Список браузеров, в которых должна сохраняться функциональность с возможной потерей эффектов: Explorer 6, Opera 10, Chrome iOS
* Требования к разрешению экрана: минимальное: 1024x600, максимальное: 1920x1080.
Требования к коду:
* использовать xHTML 1.0 Transitional
* использовать блочную вёрстку
* никаких inline-стилей
* никаких CSS- и JS-фреймворков без согласования
Пояснения к макетам:
1. На макете2 показаны четыре всплывающих окна - появляться должны по отдельности в центре экрана вместе с полупрозрачным белым фоном).
2. Текст в блоке отзывы некликабельный.
3. Ссылки «Вход» и «Регистрация» подчеркиваются при наведении курсором.
4. При клике на ссылку «Я из другого города» и «сменить город» появляется всплывающее окно выбора города.
5. Список в блоке с картой: подгружаемые в список изображения должны масштабироваться и обрезаться таким образом, чтобы размер картинок в списке оказался 140x75px (без искажения изображения, фокус в центре картинки),
6. Список в блоке "Очень выгодные акции": подгружаемые в список изображения должны масштабироваться до ширины 140px (без искажения изображения),
7. Верстка блока с картой должна позволять нашим разработчиками реализовать функциональность:
– при наведении на метку, позиционируется в центр акция в списке,
– при клике на метку, выделяется акция в списке,
– при наведении на акцию в списке, позиционируется в центр метка на карте,
6. Списки с акциями листаются циклически 1-2-3-1-2-3.
Требования к верстке:
* пиксель в пиксель соблюдение дизайна в верстке,
* результат работы должен содержать все сопряженными файлами (html, css, imgages, js...), все должно корректно работать локально.
- Похожие заказы
- $2500HTML-верстка35 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер. Нужен дизайн - шаблон для Wordpress. Чего хотим - смотрите в приложении. Также будет хорошо, если вы знакомы с WordPress - помочь настроить или написать некоторые модули. Просьба писать цены, срок.HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на джумле. нужно подкоррекировать верстку. http://www.weblancer.net/users/nikerina/portfolio/1623829.html#item вот как она выглядит сейчас. Описаны 4 пункта которые нужно выполнить. А должно быть так: http://www.weblancer.net/users/nikerina/portfolio/1623828.html#item в итоге. только серая "Стабильная полоса в самом низу." Интересует цена и срок. Джумла 1,7Завершен11 лет назад
Здравствуйте, есть готовая верстка, нужно сделать шаблон. Пишите цену и срокиHTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть psd дизайн интернет-магазина. Необходима верстка и натяжка на Joomla 2.5 + виртумарт. Обязательно пишите сроки и цену. Макет прилагаюЗавершен11 лет назад
- $5
Добрый день фрилансеры! Требуется добавить на сайт фон справа и слева от контента, по типу брендирования сайта (чтобы этот фон тянулся в зависимости от разрешения монитора и как бы прилип к самому сайту).Завершен11 лет назад
Есть дизайн сайта. Необходимо его сверстать и натянуть на Joomla с VirtueMart. Указывайте цену и сроки выполнения!HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нам нужен верстальщик для следующей работы: Есть домен mmaall.ru это интернет-магазин.натягивать его нужно будет на цмс-ку arw shop,созданную специально для интернет-магазинов. у нас есть дизайн - псдшные файлы, которые я уже прикрепила. когда выбираем какой-то раздел, то выглядеть он ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
движок opencart ! нужно сделать небольшие изменения на сайте, добавить номер изменить параметры отображения некоторых разделов. Нужен только именно тот кто разбирается в openkart пишите в аську 261570053HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад