Верстка страницы (html, java-script, css)

HTML-версткаЗавершен2 заявки342 просмотра
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Дизайн-макеты:

макет1: http://ybex.com/index.php?c=start&m=pic&key=wqw5s0cpcu246h43cv2mpda8roj9v1xd1m0gf38x

макет2: http://ybex.com/index.php?c=start&m=pic&key=lg05svb93v5qyoc32vdfxrwql0pis96ezyscdt3t

Кроссбраузерность:

* Список поддерживаемых браузеров: Google Chrome, Firefox, Opera 11 (и выше), Opera Mini, Safari 4 (и выше), Explorer 7 (и выше), Mozilla 1, Яндекс.Браузер, Хром (Mail.ru)

* Список браузеров, в которых должна сохраняться функциональность с возможной потерей эффектов: Explorer 6, Opera 10, Chrome iOS

* Требования к разрешению экрана: минимальное: 1024x600, максимальное: 1920x1080.

Требования к коду:

* использовать xHTML 1.0 Transitional

* использовать блочную вёрстку

* никаких inline-стилей

* никаких CSS- и JS-фреймворков без согласования

Пояснения к макетам:

1. На макете2 показаны четыре всплывающих окна - появляться должны по отдельности в центре экрана вместе с полупрозрачным белым фоном).

2. Текст в блоке отзывы некликабельный.

3. Ссылки «Вход» и «Регистрация» подчеркиваются при наведении курсором.

4. При клике на ссылку «Я из другого города» и «сменить город» появляется всплывающее окно выбора города.

5. Список в блоке с картой: подгружаемые в список изображения должны масштабироваться и обрезаться таким образом, чтобы размер картинок в списке оказался 140x75px (без искажения изображения, фокус в центре картинки),

6. Список в блоке "Очень выгодные акции": подгружаемые в список изображения должны масштабироваться до ширины 140px (без искажения изображения),

7. Верстка блока с картой должна позволять нашим разработчиками реализовать функциональность:

– при наведении на метку, позиционируется в центр акция в списке,

– при клике на метку, выделяется акция в списке,

– при наведении на акцию в списке, позиционируется в центр метка на карте,

6. Списки с акциями листаются циклически 1-2-3-1-2-3.

Требования к верстке:

* пиксель в пиксель соблюдение дизайна в верстке,

* результат работы должен содержать все сопряженными файлами (html, css, imgages, js...), все должно корректно работать локально.

HTMLCSS
11 лет назад
serg_optimize
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
$210
7 дней
Компания Kuponator.ru довольна сотрудничеством с Александром. Александром была сделана сложная работа по верстке "с нуля" наших посадочных страниц, которые посещают десятки тысяч пользователей ежедневно. Качество на высоте, всегда на связи, доработки вносятся моментально, терпеливо помогает найти правильное решение. Рекомендуем!
Работа над интересным проектом. Совместное решение сложных, принципиальных задач, поиски лучшего решения. Мне понравилось работать с Сергеем, было достаточно много спорных, мелких деталей, но это не помешало все решить, со всем справиться. В общем - положительное сотрудничество, профессиональный подход! Рекомендую!
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