Кроссбраузерная верстка главной страницы сайта

$20
HTML-версткаЗавершен17 заявок190 просмотров
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ТЗ в файле

исполнителю вышлю psd-макет

указывайте цену и срок

11 лет назад
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bullet2018
32 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Работу сделал качественно и оперативно. Приятно с такими исполнителями работать, рекомендую!
Понятное ТЗ. Быстрая оплата. Был рад сотрудничеству.
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