Верстка на Insales. Сортировка по параметрам

К сожалению, так получилось что хороший программист, с которым мы работали более года исчез из виду.

Поэтому мы ищем нового, адекватного человека на фрилансе.

У нас два магазина stratonavt.com и yondo.ru

Необходимо обслуживание.

На данном этапе для stratonavt требуется небольшая доработка по дизайну и добавление сортировки по параметрам.

Нам нужно:

- хороший программист под инсеилз

- быть постоянно на связи (это очень важно, ввиду последних событий)

- адекватные цены и сроки

Мы вот такие:

- всегда и быстро оплачиваем работу

- пишем адекватные брифы, предоставляем послойники psd для работы

- даем бонусы, если вы няшечка и бусечка (например, оформили новый магазин через партнерскую программу нашего бывшего программиста)

p.s Если у вас нет скайпа или вы не можете по нему общаться, давайте до свидания.