Joomla+Virtuemart

Человек молодой и не опытный. Взялся за проект ускорить joomla+virt, но ничего не сделал, взял где-то с космоса что ускорил в 2 раза но даже на око етого вообще не заметно. Общаясь в скайпе говорит 4.2 я проверяю 6, он мне - 4,1 я смотрю 6,6 он мне 5 я смотрю 6 ну и т.д. и т.п. Он вытянул файлы что правил и мы розошлись, так он РЕДИСКА еще мне отзыв написал. Юрий у меня к тебе совет: НЕ УМЕЕШ НЕ БЕРИСЬ. 1. Да я и говорю, что искали самые минимальные показатели!!! 2. Да, ето моих 50$ и кому попало не собираюсь раздавать, а оплатить роботу-которую Вы не сделали.