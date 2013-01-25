Joomla+Virtuemart

HTML-версткаЗакрыт7 заявок274 просмотра
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JoomlaVirtuemart
11 лет назад
rsavchak
Роман 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ifoxbit
Юрий 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Человек молодой и не опытный. Взялся за проект ускорить joomla+virt, но ничего не сделал, взял где-то с космоса что ускорил в 2 раза но даже на око етого вообще не заметно. Общаясь в скайпе говорит 4.2 я проверяю 6, он мне - 4,1 я смотрю 6,6 он мне 5 я смотрю 6 ну и т.д. и т.п. Он вытянул файлы что правил и мы розошлись, так он РЕДИСКА еще мне отзыв написал. Юрий у меня к тебе совет: НЕ УМЕЕШ НЕ БЕРИСЬ. 1. Да я и говорю, что искали самые минимальные показатели!!! 2. Да, ето моих 50$ и кому попало не собираюсь раздавать, а оплатить роботу-которую Вы не сделали.
Договор был ускорить сайт, ускорил с 8,6 с, до 4,5. О конкретном результате договора не было, заказчик пошел на попятную, мол это не то что я хотел и т.д.
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