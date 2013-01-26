Верстка для рассылки

HTML-версткаЗавершен7 заявок149 просмотров
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Нужна верстка страницы для емейл-писем, соответственно нужно понимание правил верстки для таких целей.

Макет в атаче. Очень желательно сделать до воскресенья.

11 лет назад
pisp
Олег 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
v_valevsky
Владислав 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-3)
11 лет назад
$20
1 день
Хорошо выполненная работа и время выполнения получилось меньше чем ожидалось
Очень понравилось работать с Олегом. Принял и оплатил все сразу после того, как я сдал работу. Спасибо, буду рад работать с Вами еще!
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