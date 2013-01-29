Переделать заставку из Flash в HTML5/Javascript

HTML-версткаЗавершен2 заявки182 просмотра
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Есть заставка, реализованная на Flash - печатающийся текст со звуком, появление логотипа и вспышка.

Необходимо ее переделать на HTML5/Javascript, чтобы она была совершенно аналогичной и проигрывалась на устройствах, не поддерживающих Flash.

JavascriptHTML
11 лет назад
webciti-info
Прохор 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$150
2 дня
Непростая задача была реализована четко. Общение по существу. Рекомендую как отличного профессионала.
Спасибо за интересную задачу, вежливость и здравый смысл!
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