Голосовалка для сайта

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К существующему сайту необходимо добавить страницу с голосованием.
На странице представлен рейтинг брокеров с основными параметрами и возможностью для пользователей голосовать "+" и "-"
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