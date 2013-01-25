Голосовалка для сайта

Приветствую. Вкратце, какая есть задача. Я даю вам 3–4 сайта, объясняю какие плюшки нравятся, в каком из сайтов. На основании примеров этих сайтов, вы делаете три html страницы — главная, категория, сингл. Так сказать собираете три страницы ...