Голосовалка для сайта

HTML-версткаЗакрыт2 заявки187 просмотров
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К существующему сайту необходимо добавить страницу с голосованием.

На странице представлен рейтинг брокеров с основными параметрами и возможностью для пользователей голосовать "+" и "-"

Пример: http://www.forex-ratings-ukraine.com/

11 лет назад
iVengo24
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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