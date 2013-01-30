Поставить сайт на Drupal и немного переделать

Здраствуйте. Нужно оптимизировать сайт, улутшить быстродействие сайта, убрать некоторые ошибки. Предлагайте цены и сроки исполнение. Оплата по факту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Необходимо исходные файлы PSD, PHP поднять на Drupal, поменять логотип, несколько переделать внутренние страницы (убрать из шаблона правый сайдбар и сделать текст по всей ширине страницы), страницу "Портфолио" - разместить логотипы клиентов красиво по всей странице, поменять фотографии в слайдере и других местах, где-то залить контент и в целом - подготовить сайт к работе. Подробное ТЗ чуть позже. Шаблон вот http://livedemo00.template-help.com/drupal_39366/
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