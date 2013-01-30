Создание и темизация сайтов на Друпал|Drupal
Разработка и создание web-сайтов "под ключ" с использованием системы управления сайтами (CMS) Drupal (Друпал) 5, 6, 7, 8 версий.
Сайт-визитка, сайт-портфолио, интернет-магазин, сайт сообщества или социальная сеть, сайт-портал.
Установка и настройка сайтов различной сложности.
Опыт работы по созданию сайтов - более 20 лет, опыт работы с Drupal - более 15 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель! Искренние слова благодарности! Никогда еще не приходилось работать с таким внимательным к деталям человеком! Николай, с самого начала понял идею проекта - ничего долго объяснять не пришлось. Все сделал качественно. Учел все пожелания. Постоянно общались, он подсказывал как лучше. В общем, рекомендую с полной уверенностью!
Ответный отзыв
Работать было комфортно. Задача поставлена чётко, все необходимые изменения или дополнения вносились мягко и своевременно. Приятно, что человек понимает, чего хочет и как этого добиться. Оплата произведена вовремя и полностью. Спасибо за сотрудничество, Виктор!
$25
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Николай работу выполнил, спасибо!
Ответный отзыв
Всё чётко и понятно. Общались несколько раз через Скайп для уточнения деталей. Оплату получил сразу же после исполнения. Спасибо!
$100
10 баллов
12 лет назад
DrupalPHP
Спасибо большое Николаю за работу.Все выполнено на высоком профессиональном уровне и точно в срок. Очень довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
Очень грамотно и чётко была поставлена задача, в результате работать было легко. Расчёт произведён без задержек, даже с бонусом. Благодарен за приятное сотрудничество! Надеюсь, ещё удастся поработать вместе!
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$12/час
от $50от 2 дней
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Сайты «под ключ»
1 отзыв
$12/час
от $80от 2 дней
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Интернет-магазины
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$15/час
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