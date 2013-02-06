Правки на CMS Drupal

Мне нужно чтоб вы создали разделы (список я дам) и прописали к ним права: Кое-какие разделы только для пользователей с определенным статусом Другие для всех пользователей Третьи доступны для гостей (без реги) Еще мне надо скрыть список пользователей Если вы ...