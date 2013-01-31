Консультация и помощь в настройке доменов

Нужно немного доработать компонент для joomla 1.5 Задание не сложное. Сейчас при создании тега нужно заполнить 2 текстовых поля: 1)Name/Value 2)Label Нужно добавить еще два: 3)Page Title — заголовок тега. Отображается в < title> и < h1> на странице ...
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Здравствуйте.
Имеется следующая задача:
Интернет-магазин компьютеров и комплектующих, расположен по адресу domen.ru (ShopCMS)
А сайт сервис-центра компании расположен по адресу fix-domen.ru (Drupal)
В ближайшее время планируется создание сайта мини-новостиника (Новости компании+новости из мира компьютеров) (тоже Drupal).
Вероятно, в ближайшем будущем будет создан также сайт по корпоративному лицензированию ПО.
Задача выстроить эту систему следующим образом:
domen.ru - главная страница компании, магазин
fix.domen.ru - сервис-центр
news.domen.ru - новостной раздел
soft.domen.ru - предусмотерть на этом адресе возможность сайта по лицензированию.
Возможно, вообще вынести магазин на поддомен shop.domen.ru
Оставив на главной только информационную составляющую.
Тут нужен совет, как лучше.
Но при этом, чтобы все разделы были доступны по аналогичным адресам второго уровня (fix-domen, news-domen, soft-domen и т.д.)
и это не вредило индексации и выдаче.
Одним словом, нужно выстроить структу небольшого интернет-портала со своим магазином, несколькими крупными информационными разделами, новостными лентами и т.д.
Адрес магазина пришлю в личку.
Также во время работы за отдельную стоимость готов обсудить помощь в построении структуры на уровне пользователя (меню, подчиненность и т.д.). Т.к. сейчас разные разделы живут своей жизнью и имеют разную структуру. Нужно будет все это унифицировать, приводить к общему виду, одной навигации.
Очень желательно, при подаче заявки указать ссылки на уже реализованные проекты подобного уровня.
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