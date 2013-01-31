Доработка и наполнение нескольких сайтов

$80
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок210 просмотров
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На уровне создать новые разделы. немного изменить блоки и пр.

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11 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Prijmenko
Ывмыявм 
50 летАвстралия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-3)
11 лет назад
$70
1 день
Наполнил несколько страниц текстом и уже требует оплаты, получил тысячу и требует еще одну. Некорректное поведение субъекта скорее всего приведет в скорой блокировке данного акаунта))
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