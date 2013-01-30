Локализовать и настроить шаблон на wordpress

Нужно немного доработать компонент для joomla 1.5 Задание не сложное. Сейчас при создании тега нужно заполнить 2 текстовых поля: 1)Name/Value 2)Label Нужно добавить еще два: 3)Page Title — заголовок тега. Отображается в < title> и < h1> на странице ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переделываем сайт компании http://www.krastelefon.ru для этого собираемся приобрести вот такой шаблон http://www.yootheme.com/demo/wordpress/sync для движка WP.
Требуется локализовать шаблон и настроить разделы и страницы. Пожелание что бы при локализации не изменились шрифты и видимо потребуется изменить кодировку (UTF-8 текущая идет с шаблоном). Также потребуется интегрировать счетчик "Яндекс метрики".
Сколько это будет стоить и сколько времени займет?
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