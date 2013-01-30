Локализовать и настроить шаблон на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки122 просмотра
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Переделываем сайт компании http://www.krastelefon.ru для этого собираемся приобрести вот такой шаблон http://www.yootheme.com/demo/wordpress/sync для движка WP.

Требуется локализовать шаблон и настроить разделы и страницы. Пожелание что бы при локализации не изменились шрифты и видимо потребуется изменить кодировку (UTF-8 текущая идет с шаблоном). Также потребуется интегрировать счетчик "Яндекс метрики".

Сколько это будет стоить и сколько времени займет?

WordPress
11 лет назад
afeel
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад