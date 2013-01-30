Доработка компонента Custom Properties для Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки107 просмотров
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Нужно немного доработать компонент для joomla 1.5

Задание не сложное.

Сейчас при создании тега нужно заполнить 2 текстовых поля:

1)Name/Value

2)Label

Нужно добавить еще два:

3)Page Title — заголовок тега. Отображается в </tile> и < h1></h1> на странице с тегом </p><p>4) Tag desc — описание тега. Отображается сразу после < h1></h1> на странице с тегом </p><p>Все. </p><p>Пишем цены и сроки</p>

Joomla
11 лет назад
BrutalRebel
Иванов 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад