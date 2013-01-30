Настроить вывод материала из категории k2 в joomla

$15
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить вывод материалов из категории на сайте 1 как на сайте 2. Также надо написать, где и что вы меняли.

Оба сайта мои, соответственно, доступы есть.

Joomla
11 лет назад
consolopolus
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад